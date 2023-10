Ariete dal palco dei palazzetti l’annuncio del tour ‘La notte d’estate’

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La giovane cantautriceha scelto il prestigiosodel Mediolanum Forum di Assago (MI) per annunciare i prossimi impegni live. Durante l’ultima data delinvernale, infatti, la più giovane cantautrice italiana innée nei palasport dà appuntamento al 2024 con Lad’estate, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Per questo nuovo viaggio,si esibirà in diverse rassegne musicali estive, portando al pubblica la sua musica con tutti i brani più amati. Da L’Ultimaa Pillole e 18 anni, comprese le ultime canzoni dal recente album ‘La’ (Bomba Dischi). Con ‘La, infatti, Arianna è pronta a incontrare, ancora una volta, il suo pubblico canzone dopo canzone. Foto da ...

Oroscopo 31 ottobre(21 marzo - 21 aprile) E' un martedì in cui vi sentite in forma, più ... il partner potrebbe farvi una bella sorpresa oppure sarete voi a proporre qualcosa di diverso...

Oroscopo Ariete Paolo Fox di oggi: le previsioni del 30 ottobre Corriere della Sera

ARIETE: OROSCOPO DAL 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2023 Simon & the Stars

Per questo nuovo viaggio, Ariete si esibirà in diverse rassegne musicali estive, portando al pubblica la sua musica con tutti i brani più amati. Da L’Ultima Notte a Pillole e 18 anni, comprese le ...La Luna questa settimana sarà nel segno dei Gemelli, a seguire in quello del Cancro e per concludere il weekend in Leone. Andiamo a scoprire l'oroscopo ...