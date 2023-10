Anziana con l’auto in panne in autostrada soccorsa dai carabinieri

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Capriate San Gervasio. Nella giornata di oggi, 30 ottobre, una pattuglia della Stazionedi Capriate San Gervasio, impegnata in un servizio di controllo del territorio interveniva in quel comune, vicina al casellole A4, per aiutare una signorain difficoltà. Nello specifico, la donna, alla guida della propria autovettura, dopo aver urtato un marciapiede, rimaneva inal margine del ciglio stradale con la ruota anteriore destra lacerata. La stessa era impossibilitata a chiedere aiuto in quanto la batteria del suo cellulare era scarico. Sul posto giungevano idella pattuglia della locale Stazione, allertati dall’operatore della Centrale Operativa di Treviglio, a seguito di una segnalazione pervenuta da un altro automobilista di passaggio. Data la pioggia ...