Antonio Nespolino è il Muratore Bergamasco | “Il boom con le riqualificazioni a contratto blindato”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Urgnano. Disporre di un referente unico, sia in cantiere sia durante l’espletamento delle pratiche burocratiche; avendo inoltre la certezza, garantita da un ‘’, che il costo finale dell’intervento sarà quello pattuito. Nemmeno un centesimo di più. Questi i due valori aggiunti del servizio ‘chiavi in mano’ che Il– brand creato da, titolare della Enneapi General Contractor Srl, azienda edile di Urgnano – offre alla clientela interessata a ristrutturare le proprie abitazioni. “Spesso – dice il 37enne imprenditore trevigliese – il fai-da-te si rivela stressante oltre che impegnativo”. “In più – aggiunge – se non si è del settore c’è il rischio di commettere errori, soprattutto durante le operazioni di coordinamento degli artigiani e ...