Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 30 ottobre 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023), lunedì 30è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 30, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma Galgani sembra essersi già innamorata di Bruno, sceso in studio apposta per lei, come a suo tempo era successo con Maurizio, l’altro cavaliere delSenior. Quanto al Laudicino, dopo aver categoricamente respinto la dama tosco ...