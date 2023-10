Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 30 Ottobre

Leggi su zon

(Di lunedì 30 ottobre 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 30Michael si ingelosisce perché vede Rosalie con Rafael, e chiede scusa alla donna per averla trascurata e le regala un mazzo di fiori. Rosalie, contenta, comunica a Rafael che non ha più bisogno dei suoi servizi, ma lui le dice che prova qualcosa.: Deborah Müller-Filmografia 2010: Anafora 2011: Quasi ...