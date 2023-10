Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 30 Ottobre

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 30Candela ignora la lettera anonima ricevuta. Intanto, Maria confessa a Jana che Lope l’ha baciata. Nel frattempo, Catalina discute con Alonso perché non le sembra giusto che Cruz non sia stata punita ...

La: Catalina sempre più sospettosa La r eazione di Manuel nel vedere il suo aereo di nuovo nell'hangar e pronto a volare, non piacerà per nulla a Catalina . Non è normale che ...

La Promessa Anticipazioni 30 ottobre 2023: Manuel sconvolge ... ComingSoon.it

“La promessa”, le anticipazioni: Eugenio continua a trattare male Curro Tv Sorrisi e Canzoni

La soap spagnola La Promessa è in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity dal lunedì al venerdì alle ore 16:40, con puntate brevi trasmesse… Leggi ...Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Tutti fanno i ...