Anna Pettinelli | “Un pizzico di scaramanzia”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneha un nuovo fidanzato e ammette di vivere un momento felice della sua vita: ecco cosa ha dettoHA UN NUOVO AMORE- La professoressa, severa e audace, di Amici 23,, davanti alla disciplina e il lavoro non transige e i suoi allievi lo sanno bene. Determinata e schietta, non ha avuto timore di mostrarsi al pubblico così com’è, a costo di diventare antipatica e, a volte, il web ha anche esagerato con i commenti. Intervistata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin ha ...