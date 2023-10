Anemia Fanconi | scoperta ‘firma molecolare’ per diagnosi più rapida

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una conferma diagnostica più semplice,ed efficace per l’di– malattia genetica rara spesso associata a grave insufficienza della produzione di cellule del sangue, malformazioni congenite e predisposizione allo sviluppo di tumori – sarà possibile grazie i ricercatori dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che hanno identificato laepigenetica’ di questa patologia: una sorta di impronta digitale molecolare riferita al processo che influenza le modalità con cui le cellule leggono le istruzioni del Dna. Il miglioramento della, sottolineano dall’Irccs, rappresenta il punto di partenza per una presa in carico tempestiva che possa orientare la famiglia verso terapie specifiche ed efficaci. L’diè una malattia rara ...