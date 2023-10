Negli anni '80, una New York effervescente e creativa è stata testimone di un incontro che avrebbe scosso il mondo dell'arte contemporanea. L'amicizia trae Jean - Michel Basquiat ha lasciato un'impronta indelebile nella storia artistica, e oggi la mostra ' Basquiat x' presso la Brant Foundation di Manhattan celebra questa ...

Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat, l'iconica collaborazione artistica in mostra a New York

L'opera di Andy Warhol "Sixteen Jackies" all'asta per 30 milioni di dollari

Il loro legame è stato fruttuoso non solo per l'amicizia nata, ma anche per le oltre 160 opere compiute insieme in due anni. "Basquiat x Warhol" è una mostra che celebra il loro sodalizio artistico.