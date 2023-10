Android 14 Rivoluziona l’Autenticazione | Supporto Migliorato per le Passkey

Leggi su windows8.myblog

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le applicazionisi stanno preparando a offrire un migliornativo per les. Google ha recentemente annunciato tramite un post sul blog per sviluppatori che Credential Manager, una nuova API specifica perper archiviare credenziali come username, password es, diventerà pubblica a partire dal 1° novembre. Credential Manager, che è stato in fase di anteprima per … ?