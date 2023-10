Anche sulla guerra in Medio Oriente si può resistere alla polarizzazione senza cedere all’ignavia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ci sono mille buoni motivi, oggi, per protestare contro l’assedio di Gaza e indignarsi per l’altissimo numero di vittime civili palestinesi. Personalmente, mi unirei volentieri al coro, se solo quel coro non avesse cominciato a cantare molto prima che Israele muovesse un dito. Si è detto che il massacro del 7 ottobre sia paragonabile all’11 settembre 2001, persino superiore considerando il numero delle vittime in rapportopopolazione (millequattrocento morti su nove milioni di abitanti,contare i duecentotrenta ostaggi). Di sicuro, tra le atrocità di simili dimensioni ed efferatezza, è il massacro di civili che ha suscitato meno solidarietà degli ultimi cinquant’anni, almeno da queste parti (per non dire dell’entusiasmo con cui è stato celebrato altrove). Solo poche ore dopo che Hamas aveva torturato, stuprato, sgozzato, bruciato vivi vecchi ...