Amnesty non partecipa a Lucca Comics | Ruggieri del Riformista e Panella senza freni contro Noury durante il suo intervento a La7

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Andate a rompere i coglioni all’ambasciata israeliana”, “Vi dovete vergognare”, “Salvini ha ragionissima“, “A una persona normale come me generate veramente totale repulsione“, “Sfiorate l’antisemitismo“, “Cambi lavoro”. Sono alcuni degli epiteti cheL’Aria che tira (La7) Andrea, direttore responsabile del quotidiano renziano Iled ex deputato di Forza Italia, ha lanciatoil portavoce diInternational, Riccardo, a seguito della decisione dell’organizzazione umanitaria, identica a quella di Zerocalcare e Fumettibrutti, di nonre alla fiera del fumettoper via del patrocinio dell’ambasciata israeliana.definisce “incommentabile” il tweet di ...