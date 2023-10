Amina | 18enne pugliese prigioniera in Kazakistan L' amica ad Affari | Picchiata e segregata dalla polizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quasi cinque mesi lontanosua casa, Lequile (in provincia di Lecce), detenuta in un carcere di Astana, la capitale del, dove la giovane si era recata con la madre Assemgul Sapenova, per visitare alcuni parenti che vivono lì. È la storia, anzi l’incubo dellaitalianaMilo Kalelkyzy, arrestata formalmente l’11 luglio scorso con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti, accusa per la quale rischia dai 10 ai 15 anni di carcere. Segui sutaliani.it

Alcuni poliziotti sarebbero indagati per torture nell'inchiesta che la Procura speciale di Astana, in Kazakistan, ha aperto per fare luce sugli abusi che laitalianaMilo Kalelkyzy ha denunciato di aver subito durante i giorni in cui è stata trattenuta in un appartamento "maltrattata e picchiata" da alcuni agenti. Uno spazio in cui la giovane ...

Secondo quanto ricostruito dai suoi genitori e dal legale della famiglia, Amina sarebbe stata fermata a Astana dalla polizia il 18 giugno mentre era in giro con un coetaneo del posto.