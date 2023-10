Amila Milo | 18enne italiana in carcere in Kazakistan Agenti accusati di averla torturata

Leggi su free

(Di lunedì 30 ottobre 2023) E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura speciale di Astana per fare luce sulle presunte torture denunciate dadetenuta neldi Astana in, da parte di alcuni poliziotti La giovaneè stata arrestata intre mesi fa con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.ha denunciato di aver subito, durante i giorni in cui sarebbe stata detenuta in un appartamento segreto a metà giugno scorso, diversi abusi a suo carico inferti da alcuni. La procura di Astana ha così aperto un’inchiesta per far chiarezza su quanto raccontato dalla ragazza., ...