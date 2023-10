Amici di Maria De Filippi | Colli Aniene fa il tifo per la piccola Stella | fan in delirio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023)diDeha sempre messo in mostra talenti emergenti fino a farli diventare una certezza:tifadiDeè nel periodo prima del serale. La versione pomeridiana del programma è nota per lanciare diversi artisti che potrebbero anche affermarsi nel panorama musicale italiano. È successo per tante personalità. In primis Elodie che è passata daai palchi più grandi e importanti d’Europa. Per non parlare di Emma e tanti altri che sembravano predestinati, ma soloDeha saputo valorizzarli con un suo talent che ancora oggi fa – in qualche maniera – la storia della televisione. Paura al centro commerciale Euroma2: ...