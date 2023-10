Amici 23 | un allievo è stato eliminato dal talent | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Come mostrato nel daytime di23 andato in onda questo pomeriggio, Ezio Liberatore èdalshow per volontà di Anna Pettinelli. Durante la sesta puntata didi Maria De Filippi, al termine della gara di cover, Ezio si è classificato ultimo e la sua coach ha deciso di sospendergli la maglia. “La maglia sospesa…eliminami e basta. Che caz*o me ne frega a me della sospensione, se non le piaccio basta, perde tempo“, èil commento del 20enne appena rientrato in casetta. Successivamente, il cantautore èconvocato in studio insieme ai compagni. Qui, la sua coach gli ha comunicato la definitiva eliminazione dal programma: Alla luce di tutto quello che è successo in queste puntate e anche nell’ultima, vedi che la maglia è sospesa e io ...