Amici 23 | Maria De Filippi invita LDA? Gli esperti | pace fatta!

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un mezzo colpo di scena potrebbe accadere ad23 in quanto si parla della possibile ospitata di. Non ci sarebbe nulla di strano visto che è uno degli ex allievi del talent show, ma bisogna ricordare che tra lui eDesarebbe nato un certo attrito dopo la fine dell’edizione che vide protagonista il cantante. Ed ecco che la notizia sta facendo il giro del web, dove in molti si chiedono se le cose stiano davvero così. Glirivelano che la conduttrice l’avrebbe già chiamato per ritornare nello studio che l’ha reso noto.23:fatta traDe? Dopo la fine della sua esperienza,Desarebbero entrati ...