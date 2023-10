AMD Ryzen 9 7950X3D | Il Processore 16 Core con Tecnologia 3D V-Cache

Se il design chiplet è stato in parte chiave del successo deisul mercato , consentendo poi all'azienda di fare un ulteriore passo in avanti con lo stacking ...ancora adatto agli standard di...

HP 27-CB0013NS AMD RYZEN 5 68 HP All in One AbruzzoNews24

AMD Dragon Range: possibile arrivo di altre due CPU della serie ... HDblog

AMD is in the process of developing several components based on the Zen4 architecture. The Ryzen 7000 mobile CPU series saw AMD integrating multiple architectures including Zen2, Zen3+, Zen4, RDNA2, ...Gilles Garcia from spoke with AIM to highlight how the company's approach towards AI is not just about GPUs, but a lot more.