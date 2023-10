Altro scivolone di Garibaldi su Beatrice al GF | il web non ne può più VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Questa sera ci sarà una resa dei conti nella casa del Grande Fratello. Al televoto ci sono diversi personaggi degni di nota, tra cui GiuseppeLuzzi. La persona meno votata dovrà uscire per sempre dal programma e, stando a quanto trapelato dal web, pare che ad avere la peggio potrebbe essere proprio il calabrese. Il modo in cui quest’ultimo si è comportato con la Luzzi non è affatto piaciuto ai telespettatori. In queste ore, poi, come se non bastasse, il ragazzo ha commesso uncontro l’attrice. Vediamo cosa è successo. Giuseppe vuole fare pace conal GF, ma fa un’altra gaffeLuzzi ha deciso di tagliare tutti i ponti con Giuseppe. La donna si è resa conto che il giovane si fosse avvicinato a lei solamente ...