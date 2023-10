Altavilla Irpina chiede soldi ai clienti | 33enne arrestato dai Carabinieri

(Di lunedì 30 ottobre 2023)(AV) –aidel Bar:daiper estorsione Ieri mattina idella Stazione di, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto undel posto, ritenuto responsabile di “Estorsione”. Sono da poco passate le 7.00 quando l’equipaggio della Gazzella rintraccia e blocca il giovane che si aggira nel centro abitato di. Tutto è iniziato con la segnalazione al 112 da parte di un cittadino: un soggetto, in evidente stato di agitazione, avrebbe prima chiesto deiad una ...

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina, coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto un 33enne del posto, ritenuto ...