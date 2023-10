Almanacco del 30-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)del giorno andiamo iniziare una nuova settimana e lunedì 30 novembre buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio Roger Tutto bene Iniziata bene la settimana già metti gli orologi nel giusto orario Eh però non mi hai portato la lista dei santi e comunque oggi è il 30 ottobre abbiamo detto che sta in Germania il nome viene dal latino che vuol dire fratello ma anche vero genuino reale può derivare anche dal termine di origine etnica Germano Sofia appartenente ai germani proverbio dice molta nebbia notturno molta neve in inverno non ha più oggi Luisa Spagnoli via Armando Maradona al Linus Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi buon compleanno di cuore lo andiamo a fare Roger conto su di te ne andiamo a fare a Eleonora Alina Gianluca salutiamo anche Katia salutiamo anche Lorenzo buonissima giornata e quindi Viaggio nel tempo che ...