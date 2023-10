Allerta meteo e scuole chiuse | la sindaca di Carrara | Serve cabina di regia unica

Serena Arrighi: "Necessario un cambio di passo che permetta di superare confini che sono solo burocratici e amministrativi. E investiamo sulla Dad"

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna per le piene dei fiumi ilmessaggero.it

Maltempo Italia, oggi allerta meteo: dove Adnkronos

Prosegue l'allerta meteo in Toscana dove il 'codice arancio' per forti temporali e rischio idraulico ed idrogeologico è confermato per la giornata di oggi mentre per domani, martedì 31 ottobre, il ...Allerta meteo annunciata nella giornata di martedì 31 ottobre 2023. Tanti danni intanto si calcolano per le piogge delle ultime ore.