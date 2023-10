Alex Schwazer lascerà la casa del Grande Fratello? La decisione in diretta

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023)abbandonerà questa sera il reality show Il? Laintvla scorsa puntata ha detto di voler abbandonare il reality nel caso in cui gli autori non dovessero mostrare i video in cui Beatrice Luzzi gli farebbe delle avances. Da una parte c’èche sostiene l’interesse di Beatrice nei suoi confronti, dall’altra l’attrice che nega. L’idea di abbandonare ladi Cinecittà da parte dello sportivo è emersa durante le anticipazioni del TG5. Ma facciamo un passo indietro e andiamo alla puntata di giovedì scorso quando, durante la sua nomination,ha parlato di questa sua volontà di lasciare il reality diMediaset: “Ciao ...