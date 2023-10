Alessia Marcuzzi tutti gli ex famosi della conduttrice di “Boomerissima”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La vita sentimentale diè sempre stata al centro del mondo del gossip per via dei suoi exnel mondo dello spettacolo e dello sport., gli exVedremo laromana ospite oggi a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà la seconda edizione dello show del prime time di Raidue,al via domani 31 ottobre. Negli anni che hanno segnato il successo nel piccolo schermo con Colpo Di Fulmine,è al fianco di Valerio Morabito, produttore cinematografico ed ex di Martina Colombari La loro storia terminerà nel 1999 ma i due continueranno a rimanere amici. L’anno seguente Simone Inzaghi all’epoca calciatoreLazio, fa ...