Alessia Marcuzzi | perché è finito il matrimonio con l’ex marito Paolo Calabresi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è stata sposata confino al settembre 2022 quando entrambi annunciavano la separazione dopo otto anni insieme. La showgirl sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà la seconda edizione di Boomerissima, al via domani 31 ottobre su Raidue. Un comunicato Ansa arrivava come un fulmine a ciel sereno nel quale lae ilannunciavano ufficialmente la loro separazione: “Io eabbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostroperò non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli eproseguiranno il loro ...