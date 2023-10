Alessia Marcuzzi | il figlio Tommaso geolocalizzato con un' app | «Così l' ho beccato in un dormitorio femminile»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo il successo della prima edizione,sta per debuttare domani con la nuova stagione di Boomerissima, in onda in prima serata su Rai2. Unendo la varietà al game show si...

È tutto pronto per una nuova stagione di Boomerissima . Dopo il successo dello scorso anno, domani martedì 31 ottobre, in prima serata su Rai 2,tornerà al timone del programma che mette in scena il confronto generazionale. Unendo il varietà al game show, anche in questa seconda edizione si sfideranno da una parte, i volti ...

Alessia Marcuzzi: «L’età non mi spaventa. Mi diverte essere sexy per gioco» Corriere della Sera

Alessia Marcuzzi parla dei suoi figli e svela: "Sono severa e ancora li metto in punizione" Today.it

La conduttrice torna con «Boomerissima»: «Ero stanca dei reality e prima mi sentivo ingabbiata in un format, come un bravo soldatino che fa quello che gli chiedono» ...Domani sera, 31 ottobre, su Rai 2 torna la nuova edizione dello show condotto da Alessia Marcuzzi. Ecco i protagonisti della prima puntata e le novità di quest'anno ...