Alessandria | terrore in Chiesa | assalto al crocifisso | cosa mostrano le telecamere | Guarda

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Don Domenico Dell'Omo, parroco delladi Santo Stefano ad, sa perdonare ma è amareggiato e deluso perla notizia che ha sconvolto la sua comunità di fedeli: il grandeche era sull'altare maggiore qualche giorno fa è stato buttato a terra e poi spezzato. Il sacerdote, sentito da LaVoce alessandrina, parla di «un'azione vandalica e sacrilega che ha gravemente danneggiato la Croce della parrocchia» e che l'ha costretto a denunciare in questura l'accaduto per capire se si tratta del gesto di uno squilibrato odi un «uomo arrabbiato con Dio». Lepresenti hanno ripreso la scena, ma il volto non si distingue. Si vede questo soggetto che «ha chiuso una tendina del confessionale, chissà perché, è salito dietro l'altare maggiore, ha smontato la Croce e l'ha portata giù. L'ha deposta sui ...