Al Nassr-Al Ettifaq | King Cup | formazioni | pronostici

Grazie a questa vittoria, l'Alha approfittato dei passi falsi di Al Taawon e Al Ahli ed è ... Inoltre, l'Al, allenato da Steven Gerrard, ha riconquistato la vittoria grazie a una ...

Saudi Pro League, i risultati di oggi: Wijnaldum lancia l'Al-Ettifaq, vince anche l'Al Nassr TUTTO mercato WEB

CR7 a secco, ma l’Al Nassr vince e vola al 2° posto. Tatarusanu ok col suo Abha La Gazzetta dello Sport

Talisca then doubled Al Nassr’s lead, climbing above his marker to powerfully ... The pick of the weekend’s Saudi Pro League fixtures was a spirited performance from Al Ettifaq, who found themselves 2 ...Thoughts momentarily for the Riyadh club turn to the domestic cup as they prepare for Tuesday’s King’s Cup Round of 16 clash as they welcome Steven Gerrard and his Al Ettifaq side. The team from ...