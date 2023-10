Al Morlacchi gli Amici della Musica | inaugurazione esplosiva con Bach e Vivaldi

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Merito di un complesso che apprezziamo da anni e di un programma scelto per entusiasmare Ieri pomeriggio apertura di stagione con un concerto “furioso”: “Europa galante” come un uragano e pubblico in delirio. Raramente si sono raggiunti, in questi ultimi concerti, momenti di condivisione così marcati. Merito di un complesso che apprezziamo da anni e di un programma scelto per entusiasmare. Che l’aria fosse buona lo si era capito sin dalle parole programmatichepresidente di Fondazione PerugiaClassica, Anna Calabro, che aveva preso il microfono per una allocuzione che cadeva come pioggia rasserenante sul pubblico che gremiva il: oltre trecento abbonati, metàquale giovani, migliaia di giovanissimi e adolescenti raggiunti dai progetti divulgativi, appuntamenti nei quartieri, nelle carceri ...