(Di lunedì 30 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Garantire alleosservazione e assistenza continua, monitorando la condizione di salute fuori dall’ospedale, rendere sempre più efficace la gestione e l’interazione con il team clinico durante il periodo post-operatorio, aiutare la ricerca verso modelli di cura sempre più personalizzati. Questi sono in sintesi gli obiettivi del Virtual Ward, nuova App dedicata allesottoposte a intervento chirurgico presso la UOC di Ginecologia oncologica del Policlinico Universitario A.IRCCS, diretta dal professor Giovanni Scambia. La paziente che decide di entrare nel Virtual Ward può scaricare gratuitamente sul proprio cellulare l’App Healthentia e cominciare così a condividere numerose informazioni che aiuteranno il team clinico ad avere un quadro completo e aggiornato del ...

intelligenti in arrivo per tutti: la scommessa Lenovo Il lavoro tecnologico e strategico ...specifico le aziende avranno a che fare con un Enterprise AI Twin per applicazioni basate su...

Al Gemelli una App per monitorare le pazienti ginecologiche Tiscali Notizie

Gemelli presenta a Esmo 2023 le novita' su trattamento tumore renale Ordine Medici Roma

Gemelli IRCCS, diretta dal professor Giovanni Scambia ... Il percorso inizia al momento della dimissione dall’ospedale e ha una durata di circa 30 giorni durante i quali la paziente riceve una serie ...Una coppia in Texas, negli Stati Uniti, è in lutto dopo aver perso i loro gemelli poco dopo la nascita. Ciò è accaduto insieme al fatto che l’aborto sia diventato illegale in quello stato. Quando ...