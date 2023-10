Akira Toriyama e Mario | L’Influenza di Dr Slump nei Movimenti Iconici di Mario

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dragon Ball, creato da, è uno dei manga e anime piùdi tutti i tempi. Tuttavia,dinon si limita solo al mondo dell’animazione giapponese. Sorprendentemente, ha lasciato il segno anche nell’industria dei videogiochi, e in particolare, nel famoso personaggio didi Nintendo. La corsa di SuperBros è merito di? È difficile immaginare un mondo senza, l’idraulico saltafungo di Nintendo, ma c’era un tempo in cui questo personaggio non esisteva. Quando Nintendo iniziò a crearemolti anni fa, Shigeru Miyamoto e il suo team si trovarono a definire i ...