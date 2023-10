Ajax | Van’t Schip allenatore ad interim

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) John, ex ct della Grecia (2019-2021), è l’addell’. La società olandese, ultima in classifica, ha affidato al tecnico un contratto sino al 30 giugno 2025, annunciando che l’ex trequartista della nazionale olandese assumerà un incarico nella dirigenza tecnica da luglio. Ex giocatore dell’, con il quale ha giocato 273 partite tra il 1981 e il 1992, collezionando numerosi trofei, tra cui quattro scudetti (1982, 1983, 1985, 1990) e tre coppe nazionali (1983, 1986, 1987),avrà come assistenti Michael Valkanis e Hedwiges Maduro, rimasti in panchina dopo la partenza di Maurice Steijn di una settimana fa. Il suo esordio avverrà giovedì contro il Volendam. SportFace.