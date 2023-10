Ajax | UFFICIALE | l'ex Genoa van't Schip è il nuovo allenatore

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L'ultimo in classifica in Eredivisie prova a ripartire: l'ex giocatore dei Lancieri John van't(visto anche in Italia...

Contrariamente alla versione, che parlava di gastroenterite, viene svelato il vero motivo,... Roma,, Milan, Mainz, Alaves, Montreal e Vissel Kobe. Successivamente, torna al Barcellona, ...

UFFICIALE: Ajax, John van 't Schip nuovo tecnico 'ad interim'. Sarà in panchina fino a luglio TUTTO mercato WEB

Ufficiale Ajax, il nuovo tecnico è John van ‘t Schip Alfredo Pedullà

È crisi Ajax, è crisi nera dopo il 5-2 subito in casa del PSV. I lancieri, nella sfida valida per la decima giornata di Eredivisie, sono stati trafitti dall'ex ...Domenica nera per l’Ajax che, dopo la sconfitta casalinga per 2-5 contro il PSV Ehindoven, è scesa nell’ultima posizione nella classifica di Eredivisie. Si tratta di una crisi senza eguali nella ...