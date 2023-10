Agli italiani l’economia fa meno paura Ma sull’Europa… L’indagine Ipsos

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) In un anno difficile, con un secondo conflitto scoppiato a due passi dall’Europa, quello in Medio Oriente, gliche ancora riescono a risparmiare tornano ad abbozzare un sorriso. Non era scontato visti i tassi nella zona euro saliti del 4,50% in un anno e con i prezzi delle materie prime ancora alle stelle. Eppure, a sentire gli esperti dell’, che come di consueto alla vigilia della Giornata del risparmio organizzata dall’Acri (in programma domani, alla presenza di ministri e banchieri), qualcosa si muove. GERMOGLI DI OTTIMISMO Vale a dire, tra le famiglie e gli imprenditori sembra essere tornato un “cauto ottimismo” negli ultimi 12 mesi, “con una situazione percepita comedifficile, e che permette di vivere con maggiore serenità, alfino a quando l’orizzonte è immediato”. Gli ...