Agcom richiama Forum e C’è Posta per te per aver dato un’immagine stereotipata della donna | si poteva fare di più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I programmi televisivi “” e “C’èper te” hanno ricevuto un richiamo dal Consiglio– Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – perpermesso che in alcune trasmissioni fosse veicolato “un modello di relazione di coppia connotato da violenza efigura femminile”. Elisa Giomi, commissaria, si è detta soddisfatta percontribuito a portare un cambiamento di sensibilità, ma ha ritenuto la misura troppo blanda perché “non tutela a sufficienza le donne vittime di violenza maschile e non fa neppure l’interesse delle emittenti che hanno evidentemente bisogno di messaggi nettissimi”. L’oggetto del richiamo è stata la puntata andata in onda il 7 gennaio 2023 di “C’è ...