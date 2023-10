Addio | Matthew Perry | nell’Olimpo dei Grandi grazie al suo Chandler di Friends

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 30 ottobre 2023) CiaoLa Repubblica, di Massimo Basile, pag. 28 L’ultima persona a entrare nella turbolenta vita diè stato un tipo lontano dai personaggi di, la sitcom che lo ha reso famoso: un poliziotto dell’anticrimine. Il capitano della squadra omicidi-rapine di Los Angeles Scot Williams ha annunciato che, sabato pomeriggio alle 16.10, il corpo del’attore è stato trovato immerso nella vasca Jacuzzi della sua villa al numero 1800 di Blue Sail Road, tra Malibu e Santa Monica, a ovest di Los Angeles. Williams ha spiegato che ci vorrà tempo per chiarire le cause della morte. Non sono stati trovati in casa stupefacenti, ma antidepressivi e un farmaco per curare la bronchite cronica. L’attore aveva giocato per due ore a pickleball, il minitennis di moda in Usa, poi aveva inviato la sua assistente a ...