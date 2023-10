(Di lunedì 30 ottobre 2023) E'to un "" tra inegli ultimi 12 mesi, "con una situazione percepita come meno difficile, e che permette di vivere con maggiore serenità, almeno fino a ...

L'apparente contraddizione emerge dall'indagine annuale sul risparmio che l', alla vigilia della Giornata Mondiale del Risparmio commissiona a. Il fatto nuovo che emerge dall'indagine ...

Acri-Ipsos: torna un cauto ottimismo tra i risparmiatori italiani Agenzia askanews

Acri,sale volontà investire risparmio ma su prodotti sicuri - Notizie ... Agenzia ANSA

Roma, 30 ott. (askanews) - E' tornato un 'cauto ottimismo' tra i risparmiatori italiani negli ultimi 12 mesi, 'con una situazione percepita come ...(ANSA) - ROMA, 30 OTT - L'aumento dei tassi di interessi della Bce per contrastare l'inflazione 'ha messo in difficoltà molte famiglie e imprese ...