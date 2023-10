, fra i risparmiatori italiani, l'interesse per gli investimenti su attività "con impatto ... E' quanto emerge dalla ricerca- Ipsos per la giornata del risparmio secondo cui la quota di chi ...

Acri, 'cala l'interesse in investimenti a tema ambientale' Agenzia ANSA

Allievi Elite Under 17 Calabria. Il Bocale vince il big-match con la ... Iacchite

L'aumento dei tassi di interessi della Bce per contrastare l'inflazione "ha messo in difficoltà molte famiglie e imprese che si sono trovate a pagare interessi più alti su mutui, prestiti, e finanziam ...Il presidente dell'Acri Francesco Profumo ritiene opportuno un cambio della governance di Cdp, che vede le fondazioni come azionista di minoranza, in modo che venga previsto un mandato più lungo dei v ...