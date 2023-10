Accumuli piovosi in pochissimo tempo È allerta rossa | le aree più a rischio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Protezione Civile ha diramato l'. Ecco le condizioni meteo per oggi e i prossimi giorni

... sabato 21 ottobre, si concentreranno al Nord e sulle regioni tirreniche che faranno segnare glipiù importanti. Il bollettino aggiornato della Protezione Civile vede un' allerta ...

"Accumuli piovosi in pochissimo tempo". È allerta rossa: le aree più ... ilGiornale.it

Modello americano-MALTEMPO: accumuli pluviometrici da ... MeteoLive.it

La Protezione Civile ha diramato l'allerta rossa. Ecco le condizioni meteo per oggi e i prossimi giorni ...AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - da alcune ore ha ripreso a piovere sul comparto del Levante ligure in particolare nelle zone dello spezzino, con accumuli di 50-60 mm dalla mezzanotte. Altre piogge sono in ...