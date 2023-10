Accanto a operai e curatori di mostre | si occupa dell' arrivo e della partenza in sicurezza delle opere d' arte che transitano al Mart | il museo di Trento e Rovereto La sera il tempo è per la piccola Emma e per il relax tra tv e libri

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Francesca Velardita, 48 anni, dal 2022 è Registrar & Collection Manager deldimoderna e conranea di(progettato dall’architetto Mario Botta). È responsabilea logisticad’dele di quelle che arrivano per leranee dalle maggiori collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali. Laureata in Lettere moderne e in Conservazione e gestione dei beni culturali, ha collaborato con l’Archivio del ’900 dele conseguito il titolo di Archivistadi Stato. Vive acon la sua bambina di sei anni,. Francesca Velardita Ore ...