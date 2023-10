Aborto Pro Vita Famiglia | Nostra sede vandalizzata durante corteo pro Palestina

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ottobre 2023. «“Giù le mani dai nostri corpi”, “Prom***e” e simboli transfemministi, è così che abbiamo trovato la, danneggiata da chi ci vorrebbe censurare solo perché la pensiamo diversamente, solo perché difendiamo lanascente. I vandali, transfemministe e collettivi di sinistra, hanno agito lo scorso sabato, 28 ottobre,una manifestazione proe contro il conflitto in corso con Israele. Il primo distruttore della Pace è però proprio l’, come diceva Madre Teresa di Calcutta, e se tutte quelle persone hanno potuto manifestare è solo perché sono nate, non sono state eliminate. Noi vogliamo difendere appunto questo: il diritto dei nascituri di venire al mondo. Da ciò derivano tutti gli altri diritti, anche quello ...