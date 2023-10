Abbandonare i rifiuti costa caro. È reato per tutti

255; arresto fino a 2 anni più ammenda fino a 26 mila euro in caso dipericolosi ex art. 256. Con la riforma operata dalla legge 137/2023 la disposizione sanzionatoria ex art. 255 viene ...

Anche l’abbandono di rifiuti da parte di comuni cittadini costituisce, al pari di quello posto in essere da titolari di enti e imprese, un reato.Oggi intervento straordinario di pulizia sulla S.S. 113 in collaborazione con ANAS, il Comune di Alcamo e la Roma Costruzioni per rimuovere i rifiuti ...