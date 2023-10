A Simone Inzaghi bastano tre parole | come cancella Romelu Lukaku

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un ritorno a San Siro da incubo quello dicon la maglia della Roma. La sua ex Inter si è imposta per 1-0 nel finale e Big Rom in campo non ha inciso, cadendo con la sua Roma per il gol di Marcus Thuram. Prima del match, durante il tradizionale saluto, il belga è stato evitato da Lautaro Martinez e da Nicolò Barella, mentre Francesco Acerbi gli ha rivolto un'occhiataccia. Una ferita che fa ancora male ai vecchi compagni dell'ex punta nerazzurra, che si sono comunque consolati con la vittoria e la vetta riconquistata.: “Non mi sono incrociato con, sennò l'avrei salutato senza problemi” A fine gara, inevitabilmente, le domande sono andate sul tema e meno sulla vittoria: "Ognuno fa le sue scelte e tutti sanno cosa ho fatto per riaverlo — ha detto...