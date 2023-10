A Ragusa la protesta per gli zaini troppo pesanti | “5-8 kg sulle spalle alla primaria | addirittura 15 alla media | così non va”

"Dai controlli effettuati dai genitori di alunni di diverse scuole di- ancora Comibleo - è risultato che il peso dello zaino varia da circa 5 - 8 kg delle scuole elementari, ai 12 - 15 kg ...

A scuola con zaini troppo pesanti, protesta a Ragusa Agenzia ANSA

A scuola con zaini troppo pesanti, protesta a Ragusa Virgilio

Protesta sindacale questa mattina davanti all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. “Inaccettabile il taglio di circa mille ore di lavoro agli ausiliari dell’ospedale, in questo modo non saranno gara ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Nobel 2023 per la medicina è stato assegnato alla biochimica Katalin Karikò e all’immunologo Drew Weissman per la tecnologia che ha reso possibili i vaccini più […] ...