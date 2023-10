A Lukaku solo le briciole in Inter-Roma Restano solo i fischi e un retroscena nel tunnel – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023)per Romelufinisce ancor prima di iniziare. L’attaccante, contestato dall’inizio alla fine, tocca pochi palloni e non impensierisce mai la difesa avversaria. Il Corriere dello Sport svela unche riguarda idello stadio, prima dell’ingresso delle due squadre.E POCHE LUCI – La “minaccia” di multe per l’uso deletto non ha di certo intimorito i tifosi dell’, che hannoato il ritorno a San Siro da avversario di Romeludall’allenamento al tripliceo. La prestazione diva oltre l’insufficienza. Tocca pochissimi palloni e non impensierisce mai la difesa dell’, prova a giocare di sponda e ...