A Jude Bellingham sta riuscendo tutto

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo aver battuto ogni record di precocità, il calciatore inglese del Real Madrid risolve da solo le partite ed è favorito per il premio Raymond Kopa

... vittorioso lo scorso anno grazie alla stagione pazzesca con il Real Madrid: Lionel Messi, Erling Haaland, Andre Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Jamal Musiala, Mohamed Salah,, ...

Pallone d'Oro 2023, Messi e Bellingham! Parigi, passaggio di testimone Leo-Jude Affaritaliani.it

Questa sera al Théâtre du Châtelet di Parigi, andrà in scena la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro. La cerimonia di consegna della 67esima edizione ...Die Entscheidung überrascht angesichts der überragenden Leistungen des Engländers in dieser Saison kaum. Am Wochenende entschied der 20-Jährige den Clasico mit einem Doppelpack. Inzwischen hat Belling ...