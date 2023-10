Denver:28 (11/14, 1/2, 3/3 tl), Porter Jr. 20, Murray 19. Rimbalzi:14. Assist: Murray 8. Guarda l'NBA in diretta streaming su NOW. Attiva ora il tuo pass sport e goditi tutta la Formula ...

A Jokic basta un tempo: Denver domina Okc e spaventa già la Lega La Gazzetta dello Sport

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. Jokic subito in tripla ... Eurosport IT

A Oklahoma City non si ferma la corsa dei Denver Nuggets che fanno 3-0 superando i padroni di casa dei Thunder per 128-95. È il solito Nikola Jokic a ...Al fenomeno serbo bastano 30’ per segnarne 28 con 14 rimbalzi, bene tutto il quintetto dei Nuggets. Tra i padroni di casa Gilgeous-Alexander spadella, solo qualche lampo da Holmgren ...