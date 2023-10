A bordo di un Beverly non si fermano al posto di blocco | assolto il 25enne | condannato il 33enne

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMatteo Lamparelli, 25 anni, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione ea mesi 4 Giuseppe Marotti, 33 anni, difeso dagli avvocati Giorgione e Cella. Imputati dei reati di minaccia, violenza e danneggiamento contro un pubblico ufficiale poiché non fermandosi all’alt del capitano Bosco ed altri pubblici ufficiali commettevano numerose infrazioni. A seguito della corposa fase dibattimentale il giudice Fallarino hail Marotti per i reati di violenza edper quello di danneggiamento. Ha invece totalmenteil Lamparelli accogliendo pienamente la difesa dell’avvocato Giorgione. I fatti risalgono al 1 agosto 2020 quando gli stessi adi un motociclonon fermandosi all’alt proseguivano la ...

I fatti risalgono al 1 agosto 2020 quando gli stessi adi un motociclonon fermandosi all'alt proseguivano la marcia danneggiando anche la vettura della polizia municipale.

A bordo di un Beverly non si fermano al posto di blocco: assolto il ... anteprima24.it

Non si fermarono all’alt del Comandante Bosco: assolti Lamparelli e ... BeneventoNews24.it

Un grosso topo passeggia in una plafoniera della luce in un treno. Impossibile A quanto pare no. «Un enorme ratto cammina dentro le plafoniere della luce a bordo di una delle carrozze del Regionale ...A Scafati (Salerno), una donna di 59 anni è morta in seguito ad un malore improvviso accusato nei pressi dell'ingresso dell'ospedale, senza avere la possibilità di ...