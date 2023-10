30 ottobre 1977 | a seguito di un malore sul terreno di gioco | ci lasciava Renato Curi

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) 30: la scomparsa diDalla consultazione di un quotidiano che esce in Abruzzo, terra di adozione di, scopriamo che il giocatore era nato a Montefiore dell’Aso, comune in provincia di Ascoli, il 20 settembre del 1953. In giovanissima età il futuro calciatore si era trasferito a Pescara con la famiglia. La sua carriera calcistica era iniziata da ragazzino nell’Associazione Sportiva Marconi, squadra di calcio dilettantistico della città di Pescara. Poi, nel 1969, a sedici anni, era passato al Giulianova. Il club, al momento dell’arrivo dimilitava nel Girone D del campionato di Serie D. Nell’anno della partenza di questo giocatore, nella stagione 1972-1973, era arrivato secondo nel Girone B del campionato Serie C, dietro la ...