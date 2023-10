25ZERO14 Distillery il gin italiano che ha conquistato Londra

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Prende il via il nuovo show-roomnel cuore di Brescia. Il frizzante happening ha visto protagonista indiscusso il ginche hagli International World Gin Awards nella categoria Classic per il Botanic e il World Gin Awards Navy con il suo. In aggiunta il premio eccellenza italiana 2023 per entrambi i prodotti. “Ogni sorso dei nostri gin artigianali è un omaggio al vostro sostegno” ha dichiarato Andrea Pellegrini, il giovane imprenditore che coraggiosamente sta creando una vera e propria eccellenza nazionale. Un successo che testimonia quanto il Made in Italy ed i prodotti del nostro Paese all’estero siano acclamati e valorizzati costantemente. Un traguardo importante per una giovane azienda che ha voglia e desiderio di mettersi ...